Allagamenti, frane e strade piene di fango, soccorsi due automobilisti

FERMO - Sottopassi allagati e chiusi, alberi divelti e strade e garage pieni di fango. E' un primo bilancio dei danni causati dalla pioggia battente che per quasi 48 ore è caduta lungo la costa. Molti gli interventi del vigili del fuoco, il più serio in un sottopasso di Lido di Fermo dove un automobilista era rimasto bloccato ed è stato soccorso. Situzione critica anche all’incrocio tra la statale adriatica e la provinciale per Fermo dove la pressione dell’acqua ha fatto saltare un tombino che ha provocato l’allagamento della carreggiata con la melma che ha invaso tutte le traverse di viale don Minzoni e quelle verso la Stazione. Allagati anche scantinati e garage mentre i pompieri hanno fatto fronte anche a una richiesta di intervento al camping Spinnaker di Marina Palmense. A Casabianca invece un albero è caduto su una Punto ion sosta mentre in via Vallescura a Capodarco, un’altra auto è stata travolta da una frana con il conducente che per fortuna se l'è cavata solo con un grande spavento.