Minorenne al volante ubriaco e senza cintura tenta la fuga: preso, multe e denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO- Non si ferma all’alt della polizia e tenta la fuga ma viene inseguito e bloccato. Alla guida spericolata di un’auto un minorenne senza patente, ubriaco e senza cintura. Il minorenne era alla guida di un’auto e si è imbattuto in posto di blocco. Invece di fermarsi ha premuto sul pedale dell’acceleratore e ha tentato una inutile quanto improbabile fuga. Gli agenti, infatti, lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo nel giro di pochi minuti. Il ragazzino terribile è risultato in stato di ebbrezza alcolica e per di più guidava senza indossare la cintura di sicurezza. Per il minore è scattata a denuncia oltre a tutta una serie di altri provvedimenti.