Violento scontro sull'A14 tre persone finiscono all'ospedale

FERMO - Grave incidente sull’A14, tra Porto San Giorgio e Pedaso in direzione Sud, tre le persone ferite portate all'ospedale .Nel sinistro sono rimasti coinvolti un camion e due auto, una Peugeot e una Citroen. Secono una prima ricostruzione una delle auto, pare la prima, ha tamponato violentemente il camion e poi sarebbe stata centrata dalla seconda auto. A bordo della Citroen viaggiavano un uomo e una donna, sulla Peugeot un uomo. Tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso dove sono stati presi in cura dai sanitari. Sul posto, infatti, oltre agli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio, anche i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio e della Verde Valdaso. Con loro anche i vigili del fuoco di Fermo che hanno messo in sicurezza le vetture. Illeso il conducente del camion. Lunghe code in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.