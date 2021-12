La Finanza incastra quattro evasori totali, non avevano dichiarato redditi per oltre un milione di euro

FERMO - Nell’attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, in qualità di polizia economico-finanziaria, la Guardia di Finanza di Fermo ha proseguito la sua attività. Negli ultimi quattro mesi, nell’ambito di specifici piani d’intervento, fondati su azioni mirate e selettive, sono stati svolti decine di controlli fiscali. Nel corso degli stessi è stata scoperta l’evasione su una base imponibile di oltre 1,1 milione di euro di imposte dirette e circa 170mila euro di IVA evasa. Identificati 4 evasori totali ed un responsabile è stato denunciato per reati fiscali. Sono stati svolti controlli nei confronti sia di società operanti nel settore del gioco online che del comparto calzaturiero e dell’e-commerce; altri accertamenti sono stati rivolti alla verifica dell’operatività di soggetti economici riqualificati come “società di comodo”. Le attività di controllo sono state indirizzate anche alla distribuzione stradale di carburanti ed alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, finalizzate non solo a garantire l’assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche al corretto funzionamento dei sistemi di erogazione, alla qualità dei prodotti venduti ed al rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi applicati nei confronti dei consumatori. Nello stesso periodo, nel corso dell’attività di vigilanza economica del territorio, le Fiamme Gialle fermane hanno controllato oltre 3.700 automezzi e 5.500 persone.

