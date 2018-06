Due eliambulanze sopra il cielo di Fermo hanno creato allarme tra i residenti

FERMO - Due eliambulanze in cielo sopra Fermo nello stesso momento hanno creato allarme ieri in città. Per fortuna nulla di grave. Si è tratto di un trasferimento di un paziente neurologico da Sulmona al Murri proprio mentre l’eliambulanza delle Marche arrivava da San Benedetto diretta ad Ancona. Tanti i curiosi che si sono precipitati al Recchioni per capire cosa fosse successo. Alla fine l'allarme è rientrato.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018, 22:16 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 22:16