Cocaina, eroina ed ecstasy per la notte di Capodanno: raffica di arresti e denunce dei carabinieri

FERMO - Droghe e pasticche di ogni tipo pronte a invadere le feste di fine anno dei giovani fermani. Cocaina, eroina e soprattutto ecstasy, in particolare le pericolosissime “pasticche rosse”, un tipo di droga sintetica, dai forti poteri allucinogeni. Continua il lavoro contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Norm in collaborazione con le stazioni di Fermo, Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Negli ultimi giorni i militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno sorvegliato, in modo capillare, i luoghi di spaccio del Fermano, sia lungo la costa sia nel capoluogo.

Bar, pub e punti di ritrovo dei giovani sono stati posti sotto osservazione. Numerose le persone denunciate o segnalate alla prefettura. A Fermo i carabinieri del Norm hanno denunciato alla procura due persone di nazionalità albanese, già pregiudicate, trovate in possesso di eroina. Un giovane e due minorenni sono stati fermati con addosso piccole quantità di hashish; per il maggiorenne è scattata la segnalazione alla prefettura, per i minori alla procura presso il tribunale di Ancona.

A Montegranaro i militari hanno individuato un marocchino con piccole quantità di hashish, subito segnalato alla prefettura di Fermo per uso personale. Denunciati per spaccio cinque uomini, tra italiani e stranieri, fermati dal comando di Porto Sant’Elpidio. Altri cinque, sempre a Porto Sant’Elpidio, sono stati segnalati alla prefettura per uso personale. Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato modiche quantità di cocaina e droghe sintetiche. A Sant’Elpidio a Mare invece è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione un 40enne del luogo, condannato a quattro mesi per spaccio di sostanze stupefacenti.

