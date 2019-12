Pesaro, sorpresi a fumare eroina nel magazzino: lo spacciatore patteggia sei mesi

PESARO - L’irruzione scatta mentre fumano eroina nel magazzino del locale, in zona mare: bilancio, un arresto. Il fatto è successo giovedì sera - per la precisione la sera di Natale - intorno alle 22 in un esercizio pubblico nei pressi di viale Trieste. Qui i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno seguito un 37enne pesarese, impegnato nel campo immobiliare, mentre entrava nel locale.

Un’indagine mirata a stroncare il traffico e il consumo di stupefacenti. Passati pochi minuti, i militari hanno fatto irruzione sul retro e hanno trovato il pesarese e un addetto del locale che stavano preparando l’eroina per fumarla. C’era già del fumo nel locale e i carabinieri hanno subito appurato che il 37enne aveva ceduto due dosi di eroina all’altro ragazzo. Immediato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di due dosi di stupefacente, poca quantità, circa 0,4 grammi. Quanto basta però per finire agli arresti. Ieri mattina la direttissima in tribunale a Pesaro dove il 37enne era difeso dall’avvocato Marco Defendini. Dopo una breve udienza a porte chiuse il pesarese ha patteggiato a 6 mesi con pena sospesa, ma senza la concessione delle attenuanti generiche. L’uomo a cui ha ceduto la sostanza aveva spiegato che non si trattava della prima volta.



