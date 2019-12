Le barrette di cioccolata in realtà sono eroina: tre arrestati con due chili di droga

MACERATA - Nelle confezioni di barrette al cioccolato in realtà c'era eroina. Tanta eroina, oltre due chili: arrestati dai carabinieri una coppia del maceratese ed un pakistano.

I tre sono stati fermati per un controllo mentre viaggiavano su una Bmw nera nel quartiere Le Grotte a Porto Recanati. Il pakistano aveva negli slip un involucro con una dozzina di grammi di eroina, ma nell'auto sono state trovate anche 7 confezioni da 18 barrette di cioccolato. Ognuna conteneva un ovulo di eorina, del tipo "pregiato" brown sugar, per un totatale di 2.115 grammi. Una quantità di stupefacente che avrebbe potuto far incassare agli spacciatori una cifra vicina ai 400mila euro.



