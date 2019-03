Vodafone, 1.130 esuberi Il sindacato: no atti unilaterali o traumatici

MILANO - Vodafone Italia ha presentato il piano industriale ai sindacati e avviato un dialogo «per condividere una ridefinizione complessiva del modello operativo e della conseguente riduzione del perimetro organizzativo pari 1.130 efficienze appartenenti a tutte le funzioni aziendali».



«È stato avviato un dialogo con il sindacato che si auspica, come accaduto in passato, possa proseguire in modo costruttivo con l'obiettivo e l'impegno reciproco di individuare quanto prima soluzioni sostenibili per le persone e per l'impresa» sottolinea una nota.



La Slc-Cgil replica che

'importante è che non si proceda con atti unilaterali o traumatici. I n forza degli accordi fatti con l'azienda non c'è spazio per immaginare degli esuberi, mentre siamo disponibili a mettere in piedi programmi di efficientamento, riconversione professionale, abbiamo tutti gli strumenti». Il sindacato si dice pronto quindi a prender parte «a una ricognizione precisa e a fare tutte le verifiche».

