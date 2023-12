Riscatto laurea agevolato, come si può richiedere? Le regole (per professionisti e non)

Il riscatto della laurea ha come scopo principale quello di anticipare di alcuni anni la data in cui è possibile andare in pensione, ed eventualmente aumentarne l’importo. I modi per ottenere questa procedura, anche per i liberi professionisti, sono essenzialmente due:

Richiedere il riscatto ordinario degli anni di studio, così come è stato previsto dal Decreto Legislativo n. 184/1997, che è stato emanato in attuazione della Riforma Dini;

Scegliere il riscatto agevolato, previsto dal Decreto Legge n. 4/2019.

Anche per i liberi professionisti le modalità sono quindi simili a quelle per i dipendenti, ma nel loro caso è necessario prima fare richiesta alla cassa professionale, ovvero quella a cui ci si è iscritti perché si appartiene ad un ordine. Solo successivamente si deve presentare la domanda all’Inps. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste il riscatto agevolato e come seguire tutte le regole per ottenerlo.

Liberi professionisti e riscatto agevolato

Inizialmente il riscatto agevolato della laurea era consentito esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Con una nota Inps n. 4419 del dicembre 2022, è stato poi chiarito che, rispettando determinate condizioni, anche per i liberi professionisti è possibile accedere ad un doppio riscatto. Nel caso si dovesse essere iscritti a due casse di previdenza - una gestita dall’Inps e l’altra dal proprio ordine professionale - è possibile richiedere il riscatto della laurea in entrambe le gestioni.

Come richiederlo

È necessario tenere a mente che il riscatto della laurea agevolato è accessibile unicamente per i periodi coperti dal sistema contributivo. In questo caso il costo può arrivare ad ammontare a 23.000 euro nel caso in cui il riscatto dovesse essere doppio. L’importo può essere versato in un’unica soluzione o a rate.

Come funziona in breve? È prevista una quota annuale forfettaria, che viene calcolata moltiplicando l’aliquota del 33% per il reddito minimo imponibile della gestione Inps artigiani e commercianti. L’importo ottenuto può essere versato, dal diretto interessato, in un’unica soluzione o in 120 rate ed è detraibile direttamente dalle imposte sui redditi.

Regole e condizioni

Le casse di previdenza private hanno la possibilità di accettare il doppio riscatto della laurea, ma solo se si presentano alcune condizioni:

il libero professionista è tenuto ad aver versato almeno un contributo obbligatorio o figurativo nella gestione Inps;

non devono essere presenti dei periodi coperti da una doppia contribuzione e contemporanea;

e contemporanea; le regole dell’ordine professionale di appartenenza non devono escluderne, in maniera chiara e precisa, la possibilità.

Va sottolineato, infatti, che ogni gestione previdenziale privata segue regole precise e può avere metodi di calcolo degli oneri di riscatto diversi.

La totalizzazione dei contributi

Nel momento in cui i liberi professionisti hanno versato contributi all’Inps e presso altre casse previdenziali, possono avvalersi della totalizzazione dei contributi.

Si tratta di uno strumento utile e gratuito, che permette di valorizzare i versamenti effettuati a diversi enti.

In pratica si vanno asommare i periodi assicurativi per conseguire così il diritto ad una pensione unica.

La totalizzazione interessa tutte le casse ma, per potervi, non bisogna essere titolari di una pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte. Oltre che per la pensione di vecchiaia o di anzianità contributiva, la misura della totalizzazione può essere richiesta per pensione di inabilità totale e

pensione indiretta ai superstiti.