Pensioni e Quota 100, il ministro Franco: «Terminerà, ma troveremo soluzione equilibrata»

Fra la fine del 2021 e l'inizio del prossimo anno «avremo un forte cambiamento nei requisiti di pensionamento, e quota 100 scadrà. Siamo consapevoli che alcuni settori economici affrontano difficoltà, sono aspetti da tenere in considerazione». Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco durante una conferenza stampa sulla Italy Survey dell'Ocse. «Dobbiamo discuterne nel Governo» ma «sono fiducioso che l'esecutivo troverà una soluzione equilibrata nella prossima legge di bilancio».

«Guardando al medio termine - ha detto Franco - siamo un Paese che invecchia e dovremo aumentare i livelli di occupazione, a partire da donne, giovani, italiani che vivono nelle regioni del Sud ma in generale tutti gli italiani». «Sul tema delle pensioni - ha concluso Franco - abbiamo alcuni problemi di breve termine e di medio termine. Sono fiducioso che il Governo troverà una soluzione fra queste diverse esigenze nella Legge di bilancio, non posso indicare la soluzione che abbiamo in mente, deve essere discussa nel Governo, ma sono fiducioso che troveremo il giusto equilibrio e che questo avrà il sostegno di tutto il Governo».

