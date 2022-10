Elica, ricavi in crescita: «Bella reazione a caro energia e calo della domanda»

FABRIANO - Crescono i rivavi di Elica, capace di reagire al meglio ai rincari dell'emergia e alla guerra in Ucraina. Al 30 settembre, la multinazionale di Fabriano (Ancona), leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, ha realizzato ricavi consolidati pari a 419 milioni di euro, +3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+4,1% organico).

Le vendite a marchi propri hanno evidenziato una crescita organica del +12,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2021, trainate in particolare dalla gamma NikolaTesla. Il segmento Motori, che rappresenta il 23% del fatturato totale, prosegue in un percorso di crescita sostenuta registrando un progresso organico del +22,3%. Il risultato netto normalizzato di pertinenza del Gruppo è pari a 15,9 milioni di euro, in crescita del +31,7% rispetto ai 12,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. La Posizione Finanziaria Netta Normalizzata al 30 settembre 2022 è pari a -38,9 milioni di euro rispetto ai -32,1 milioni di euro del 30 settembre 2021. «Siamo stati capaci di reagire rapidamente. all'improvviso rallentamento della domanda e al picco dei costi energetici nel terzo trimestre, portandoci comunque a casa una crescita organica e mantenendo una marginalità in linea con la prima metà dell'anno, cosa che sono stati capaci di fare in pochi» speiga l'Ad di Elica Giulio Cocci. «L'innovazione di prodotto, lo sviluppo dei nuovi canali di business, una squadra che ha chiari gli obiettivi da raggiungere e l'ottica di lungo periodo, tipica di una azienda sempre più grande, ma molto legata alle proprie origini, ci permetteranno di affrontare l'attuale scenario uscendone ancora più forti» conclude Francesco Casoli, presidente di Elica.