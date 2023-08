Bot, pronta una nuova asta martedì prossimo 29 agosto: come funziona l'investimento in titoli di Stato

Nuova asta per il Buoni ordinari del Tesoro. Vanno in asta martedì prossimo, 29 agosto, Bot per 5,5 miliardi. Lo comunica il Mef.

Si tratta di Bot a 6 mesi (riapertura, vita residua a 5 mesi) per 3,5 miliardi e di Bot annuali (vita residua 3 mesi) per 2 miliardi.

Bot, cosa sono

I Buoni Ordinari del Tesoro sono titolo di Stato e sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati al dettaglio e all’ingrosso. L’esborso finanziario richiesto per questo tipo di investimento è di norma inferiore al valore nominale di rimborso; inoltre non esiste l’esigenza di reinvestire i flussi percepiti periodicamente a titolo di interessi. Chi vuole acquistare un BOT in asta deve prenotare la quantità desiderata presso un intermediario autorizzato entro il giorno lavorativo precedente l'asta.

I BOT possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra.

Sono titoli che rimborsano alla pari, il cui interesse è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di sottoscrizione.

Bot e Btp, che differenza c'è

I Btp sono i Buoni del Tesoro Poliennali.