Bonus vacanze 2023, l'Inps pubblica i bandi per gli studenti: requisiti, a chi spetta e come richiederlo

Bonus vacanze 2023, l'Inps ha pubblicato sul proprio sito i tre nuovi bandi dedicati per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio all'estero (in paesi europei ed extra europei) e vacanze tematiche in Italia riservate agli studenti iscritti all'anno scolastico 2022/2023. I bandi si differenziano per quanto rigurada gli utenti interessati, i luoghi oggetto del bonus e le tempistiche per presentare la domanda. La misura ha riscontrato grande successo nel corso degli anni e infatti viene puntualmente riproposta.

I bandi

I bandi pubblicati dal'Inps sono tre: Estate INPSieme Italia 2023, che prevede soggiorni studio in Italia; Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia e prevede soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei;

Corso di lingue all’estero, che prevede soggiorni studio finalizzati al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

A chi spetta

I bandi per le vacanze studio Inps però non sono aperti a tutti i ragazzi: possono infatti presentare domanda solamente coloro che sono figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici. I requisiti da rispettare sono diversi in base all’età e alla scuola frequentata dallo studente.

I requisiti

Per tutti, è necessario aver presentato la Dsu per l’ottenimento del modello Isee, essenziale per definire il valore del contributo.

- al bando Estate INPSieme Italia, possono accedere solo gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno frequentano le scuole elementari o medie o la scuola superiore;

- al bando Estate INPSieme estero, possono accedere gli studenti iscritti nel 2022/2023 alla scuola secondaria di secondo grado (superiori);

- al bando sul corso di lingue all’estero, possono invece partecipare studenti con almeno 16 anni di età che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentino la terza, quarta o quinta superiore e che, alla data del 30 giugno 2023, siano titolari di certificazione della conoscenza (di livello almeno B1) della lingua straniera oggetto del corso.

Come fare domanda

Per poter fare domanda, occorre accedere direttamente alla piattaforma dell’Inps, mediante Spid, CIE o CNS. In particolare, per chi è interessato alla partecipazione al bando Estate INPSieme ed Estate INPSieme Estero, basterà seguire il percorso Sostegni, Sussidi e Indennità; Credito e Welfare dipendenti pubblici; Soggiorni; Estate INPSieme. Se, invece, si vuole inviare la domanda per il bando di concorso per il corso di lingue all’estero, si dovrà seguire il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità; Credito e Welfare dipendenti pubblici; Formazione e sviluppo personale; Corso di lingue all’estero. Le domande possono essere inviate fino alle ore 12.00 del 27 marzo 2023.

Dsu, cosa è e come si ottiene

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. La DSU e l’ISEE sono utilizzati dagli utenti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ossia basata sulla cosiddetta prova dei mezzi. L’ISEE consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.