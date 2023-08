Bonus trasporti, domani 1° settembre dalle 8 il click day: quanto vale, chi può richiederlo e i link per la domanda

Conto alla rovescia per il bonus trasporti: alle ore 8 del 1° settembre scatta il click day per richiedere l'aiuto di 60 euro destinato a famiglie, studenti, pensionati e lavoratori a reddito basso per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Ma perché un click day con tutte le comodità ma anche tutti i rischi legati a possibili intoppi delle connessioni informatiche? In realtà da metà agosto di quest'anno non è stato più possibile presentare domanda, a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili, ma ecco un nuovo click day (più avanti i link per presentare la richiesta).

Quanti ne sono stati emessi finora

Secondo il sito del ministero del Lavoro (aggiornato al 4 agosto) a "meno di quattro mesi dall’attivazione della piattaforma digitale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali messa a disposizione dei cittadini per l’erogazione telematica del Bonus trasporti 2023, sono stati oltre 1.875.600 (1.875.605 al 4 agosto) i voucher emessi, per un totale di quasi 95 milioni di euro di beneficio assegnati (94.466.507 euro).

Chi può richiederlo

Il voucher per studenti e lavoratori viene riconosciuto solo a chi ha un reddito uguale o inferiore ai 20.000 euro (prima era 35.000) ed è valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico.

Quello dell’1° settembre sarà un click day perché i soldi rimasti sono limitati, quindi non riusciranno a coprire tutte le richieste dei cittadini. Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere.

Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti e fino a esaurimento risorse.

Per quali abbonamenti è utilizzabile

Il bonus è nominativo ed è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale oppure mensile o relativo a più mensilità per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo.

Ciascun beneficiario può chiedere un bonus trasporto al mese.Gli interessati possono acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro o possono usare i soldi ogni mese del 2023, per comprare un abbonamento mensile.

Per quanto riguarda ad esempio l'Atac, chi è in possesso del bonus può comprare un abbonamento annuale ordinario per la zona di Roma al costo di 190 euro al posto di 250, ma chi compra un abbonamento o un pacchetto di biglietti che ha un costo inferiore a 60 euro può fruire solo del valore del titolo acquistato.





Come fare domanda

Il bonus trasporti si richiede tramite le consuete modalità, cioè collegandosi all’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti. Qui sarà sufficiente eseguire l’accesso tramite le proprie credenziali SPID o CIE e compilare tutti i campi con i dati richiesti. A procedura conclusa sarà possibile ottenere il voucher da utilizzare per l’acquisto degli abbonamenti presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico aderenti