Bonus casa, ecco il portale Enea per accedere alle detrazioni fiscali: come funziona e le scadenze

È operativo il portale aggiornato Enea per i bonus casa i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del Dpr 91/86).

La scadenza

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all'Enea per gli interventi con data di fine lavori compresa tra l'1 e il 31 gennaio 2024 decorre dalla data di messa online del sito (26 gennaio 2024). All'Enea devono essere inviati: attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%); attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Come utilizzarlo

È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite Spid o Cie.