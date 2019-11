Manovra, bonus bebé a 440mila neonati: la metà saranno secondi figli

La manovra sarà a breve in Parlamento: la nuova versione è stata "bollinata", in base a quanto si apprende, dalla Ragioneria dello Stato: il testo è composto da 119 articoli ed è lungo 90 pagine. Uno dei primi interventi riguarda «la sterilizzazione delle clausole Iva».



Novità sul fronte bonus bebé: circa un terzo dei beneficiari riceverà il massimo dell'assegno, 160 euro al mese, perché il nuovo nato arriverà in famiglie con Isee sotto i 7mila euro. È quanto emerge dai calcoli della relazione tecnica alla legge di Bilancio. I nuovi nati del 2020 vengono indicati in 440mila di cui 140mila in famiglie povere. La metà degli assegni sarà comunque maggiorato del 20% perché andrà a figli dal secondo in poi.



LEGGI ANCHE: Novità sul fronte: circa un terzo dei beneficiari riceverà il massimo dell'assegno, 160 euro al mese, perché il nuovo nato arriverà in famiglie con Isee sotto i 7mila euro. È quanto emerge dai calcoli della relazione tecnica alla legge di Bilancio. I nuovi nati del 2020 vengono indicati in 440mila di cui 140mila in famiglie povere. La metà degli assegni sarà comunque maggiorato del 20% perché andrà a figli dal secondo in poi.

Mantenere al 10% e non portare al 15% la cedolare secca sugli affitti a canone concordato determinerà per lo Stato una perdita di gettito di 200 milioni di euro nel 2020, di 223 milioni nel 2021 e di 212 milioni nel 2022. È quanto illustrato nella relazione tecnica allegata alla versione 'bollinatà della manovra. Nella tabella si stima che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2018, nel complesso la base imponibile legata alla cedolare secca per immobili a canone concordato sia di oltre 4,2 miliardi di euro.

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA