A Caldarola bonus bebè, esenzione da Tari e addizionale Irpef per i nuovi residenti

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Il Comune di Caldarola come molte altre piccole realtà locali ha subìto, purtroppo, un progressivo e costante calo del trend demografico , tanto da essere passato nell’ultimo decennio da 1.900 abitanti circa agli attuali 1.700. Per questi motivi, la giunta comunale ha recentemente adottato un atto di indirizzo che prevede due diverse forme di incentivo valide per i prossimi anni a decorrere dal 2020, vale a dire unper i nuovi nati ed una serie di agevolazioni per i nuovi residenti.Ai nuovi nati da famiglie residenti a Caldarola negli anni 2020-2021-2022, infatti, sarà riconosciuto un indennizzo forfettario annuo di 300 euro, il cosiddetto “ Bonus bebè ”, mentre ai nuovi residenti che si insedieranno nel territorio comunale nello stesso periodo, sarà assicurata per 4 anni l’esenzione dal pagamento della Tari e dall’addizionale Irpef dei redditi familiari, ovviamente a condizione che per lo stesso tempo sia mantenuta la residenza nel Comune.