WhatsApp, "vacation mode" stacca le chat di lavoro e nasconde quelle segrete

di Paolo Travisi

Voglia di vacanza, almeno da WhatsApp? Presto potrebbe essere possibile secondo il sito WABetaInfo, che avrebbe scoperto una nuova funzione inserita in un versione beta della celebre applicazione di messaging. L'opzione, dal nome inequivocabile, Vacation Mode, promette di liberarci da notifiche e chat quando siamo in vacanza, o semplicemente in un momento di relax.La funzione infatti, consentirebbe all'utente non solo di mettere in modalità silenziosa qualsiasi chat in arrivo, ma soprattutto – e questa è la novità – di non illuminare l'app con notifiche e pop-up dei messaggi non letti. Resterà tutto nascosto, come se nessuno ci cercasse, magari solo dal lavoro, mentre invece si potrebbe tenere attiva la conversazione con gli amici più stretti ed i familiari. Se è vero che la vacation mode ci metterebbe al riparo dallo stress di leggere, rispondere, scrivere senza mai staccare del tutto dallo smartphone, la funzione sembra pensata anche per chi, tra le chat, ha qualche segreto da nascondere. Infatti, scegliendo quale tra i nostri contatti mettere in modalità vacanziera, è possibile custodire nel massimo riserbo, quei messaggi scomodi che potrebbero finire davanti agli occhi della persona sbagliata, come insegna il film Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. Per tornare alla modalità normale, basta disattivare l'opzione e tutti le chat non consegnate, spunteranno per la prima volta.