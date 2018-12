WhatsApp, privacy a rischio polizia e servizi segreti avranno accesso alle chat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La privacy degli utenti diè sempre più a rischio: molto presto, infatti, lae i, per fini investigativi, potranno acquisire facilmente lescambiate tramite l'app di messaggistica istantanea, nonostante la garanzia della crittografia end-to-end. Inquesta novità è già realtà, dopo che il parlamento ha approvato una nuova legge, e non è escluso che l'esempio possa essere seguito in altri paesi,compresa. Come riporta La Stampa , ilha dichiarato guerra ai colossi della tecnologia, iniziando dall'esclusione didalla corsa al 5G. Gli strascichi dell'arresto di Meng Wanzhou , figlia del fondatore e direttrice operativa dell'azienda cinese, sembrano aver già prodotto conseguenze anche in altri continenti.Intanto, però, la legge recentemente approvata dai parlamentari australiani consentirà a polizia e servizi segreti di accedere a tutte le chat di, anche se criptate. Il primo ministro,, ha motivato così la nuova misura: «È molto importante dare a polizia e servizi segreti la possibilità di entrare nelle comunicazioni crittografate». La nuova legge ha incontrato le proteste delle opposizioni e di alcune associazioni di tutela della privacy, oltre ai colossi della tecnologia.Secondo gli oppositori della legge, infatti, la crittografia è l'unica tecnologia che garantisce la sicurezza di conversazioni e dati dalle intrusioni esterne. Il caso più eloquente, in questo senso, risale al 2016, quando ci fu uno scontro tra Fbi e Apple, in occasione della strage di San Bernardino: i federali chiedevano l'accesso ai dati dell'iPhone dell'autore del massacro, negato dall'azienda di Cupertino e avvenuto poi grazie al decisivo intervento di una società israeliana