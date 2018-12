WhatsApp, ecco come creare sticker personalizzati a partire dalle nostre foto

Domenica In, Amanda Lear: «Ho detto di essere una trans per farmi pubblicità»â€‹

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arrivo deglisuè stata una novità salutata con favore dagli utenti. Finalmente, l'app di messaggistica istantanea si è messa sulla scia dei propri competitor, Telegram in primis, offrendo agli utenti la possibilità di usare, accanto a emoji e gif, anche alcuni pacchetti diche possono essere scaricati e utilizzati a piacimento. Forse non tutti sanno che è possibile creare degli, ed è molto facile e veloce.Come già sappiamo, utilizzare glisuè possibile solo dopo aver scaricato i relativi pacchetti, ma poi basta selezionare lo spazio riservato a gif ed emoji per poterli utilizzare nelle chat. Da oggi, però, grazie ad alcune, è possibile anche utilizzare degli adesivi ricavati anche dalle nostre foto.Per personalizzare gli sticker suci sono diverse app disponibili per iOS e Android: i più popolari sono senza dubbio. Il loro funzionamento è semplice e intuitivo: all'apertura delle app, occorre selezionare il pulsante + per caricare un'immagine a partire dalla galleria o scattando con la fotocamera. Quando le immagini saranno selezionate, occorrerà quindi modificarle, tracciando col dito i contorni della foto per trasformarla in uno sticker, che verrà automaticamente inserito in una galleria chiamata 'pack'.Per poi esportare glipersonalizzati direttamente su, è necessario selezionare, all'interno delle app, il pulsante con il logo di WhatsApp o selezionare la voce 'Aggiungi a WhatsApp'.