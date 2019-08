WhatsApp e il messaggio che promette 1000 GB: «Non apritelo, è una truffa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tutto l'aspetto di essere l'ennesimainformatica e infatti lo è. C'è un classico tentativo didietro un messaggio che sta circolando suin questi ultimi giorni e che sta diventando virale: «In occasione del decimo anniversario, WhatsAppdi traffico dati».Per ottenere il (falso) premio, infatti, gli utenti vengono invitati a cliccare su unche solo all'apparenza è quello del sito ufficiale di. Come per ogni tentativo diche si rispetti, infatti, nel dominio sono poche lettere o punti a cambiare, ma c'è il rischio di finire su siti non sicuri, capaci di rubare agli utenti dati di ogni genere.Come spiegano gli esperti di Eset all'AdnKronos, si viene reindirizzati a una pagina, piena di altricon nomi di famosi marchi finti, un questionarioper carpire informazioni e si riceve l'invito a diffondere la fantomatica offerta ad almeno altre 30 persone per vincere 'il premio'. L'obiettivo? Aumentare i click sul loro sito, precisano dalla ESET, senza escludere che in futuro possano anche tentare di "rubare i dati personali" di chi è stato poco cauto.Una volta raccolti un bel numero di utenti, avverte Luca Sambucci, esperto di ESET Italia, «i truffatori potrebbero decidere di aggiungere un malware o una richiesta di dati personali. Questi siti possono trasformarsi rapidamente in una trappola che potrebbe costare cara ai malcapitati».