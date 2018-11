Whatsapp, come scoprire se il partner ti tradisce in modo semplice e gratuito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'era dei social spiareè uno dei metodi più utilizzati per indagare e scoprire se il partner ci(un altro, meno conosciuto, è spiare il suo telefono con il GPS). La popolare app di messaggistica, nonostante la crittografia end-to-end, non è così sicura come sembra e ci sono diversidi nascosto, in modo semplice e gratuito. Uno di questi è, la versione browser e desktop di WhatsApp. Basta andare su web.whatsapp.com dal proprio device, prendere lo smartphone della persona da spiare, aprire il suo WhatsApp e scansionare il QR Code che appare sullo schermo, ricordandosi di lasciare la spunta 'Resta Connesso'.In questo modo si vedrà, in tempo reale, con chi messaggia il partner e cosa scrive. Per sapere se qualcuno sta spiando il nostro WhatsApp basta andare su WhatsApp Web/Desktop e vedere se ci sono sessioni WhatsApp Web attive; in questo caso chiuderle in un colpo solo facendo tap su 'Disconnettiti da tutti i computer'. Un mezzo alternativo e altrettanto semplice e legale per sbirciare l'attività WhatsApp di qualcuno senza che se ne accorga, scoprendo con chi parla di più e si scambia più file, è l'archivio. Basta aprire WhatsApp, andare su Impostazioni > Utilizzo dati e archivio > Utilizzo archivio; si aprirà la lista dei contatti con cui interagisce, con i dati relativi al peso di testi, foto, video, messaggi vocali condivisi. Chi vuole può anche rivolgersi alle app e ai programmi spia che pullulano sugli Store e online, ma spesso e volentieri inaffidabili, pericolosi e a pagamento. Uno dei più popolari è Dr Fone: Android iPhone Data Recovery, utile per recuperare chat WhatsApp cancellate.Se sospettate che il partner vi abbia detto bugie e abbia nascosto conversazioni compromettenti, con questo programma potete ritrovare file eliminati, come cronologia chat, foto, video, contatti e chiamate, da device Android e iPhone, collegando il telefono al PC e tramite backup.