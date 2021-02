Il vaccino Johnson & Johnson funziona contro la variante sudafricana e riduce il contagio. Sabato l'autorizzazione dalla Fda

Il vaccino monodose contro il coronavirus prodotto da Johnson & Johnson fornisce una forte protezione contro malattie gravi e morte da Covid-19 e può ridurre la diffusione del virus da parte delle persone vaccinate. Lo rivelano le nuove analisi pubblicate online dalla Food and Drug Administration, l'ente regolatorio americano, e riportate dal New York Times.

Il vaccino - scrive il quotidiano americano - ha mostrato un tasso di efficacia complessiva del 72% negli Stati Uniti e del 64% in Sudafrica, dove la nuova variante altamente contagiosa è emersa in autunno. L'efficacia in Sudafrica si è dimostrata di sette punti superiore rispetto ai dati precedenti rilasciati dalla società.

Il vaccino ha anche mostrato un'efficacia dell'86% contro forme gravi di Covid-19 negli Stati Uniti e dell'82% contro malattie gravi in ​​Sudafrica. Ciò significa che una persona vaccinata ha un rischio molto inferiore di essere ricoverato in ospedale o di morire a causa di Covid-19. Le analisi hanno confermato che è probabile che gli americani trarranno presto vantaggio dal terzo vaccino contro il coronavirus sviluppato in meno di un anno, poiché la domanda di vaccinazioni supera notevolmente l'offerta. La Fda potrebbe autorizzare il vaccino già sabato, in seguito al voto del suo comitato consultivo sui vaccini in programma venerdì dopo aver discusso i documenti appena rilasciati.

«Con un vaccino J&J, saremo in grado di accelerare il lancio della vaccinazione per il nostro paese e per il mondo», ha detto Dan Barouch, virologo presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston che ha guidato gran parte delle prime ricerche sul vaccino. Il vaccino Johnson & Johnson può essere conservato alle normali temperature di refrigerazione per almeno tre mesi, rendendone la distribuzione notevolmente più semplice rispetto ai vaccini di Moderna e Pfizer-BioNTech, che richiedono due dosi e devono essere conservati a temperature rigide.

Ma all'inizio l'accesso al nuovo vaccino potrebbe essere fortemente limitato. Il dottor Richard Nettles, vicepresidente degli affari medici degli Stati Uniti presso Janssen Pharmaceuticals, il braccio di sviluppo dei farmaci di Johnson & Johnson, martedì ha detto ai legislatori che saranno quasi quattro milioni le dosi pronte per la spedizione dopo che la Fda avrà autorizzato il vaccino, ben al di sotto del dodici milioni che si era inizialmente impegnato a dare al governo federale entro la fine di febbraio.

Il vaccino di Johnson & Johnson ha un tasso di efficacia inferiore rispetto ai vaccini di Moderna e Pfizer-BioNTech, che sono entrambi intorno al 95%. Ma in Sudafrica, il vaccino Johnson & Johnson è finora il chiaro vincitore. L'iniezione di Novavax nello stesso Paese ha mostrato un'efficacia del 49%. E una piccola sperimentazionedel vaccino AstraZeneca-Oxford ha evidenziato come non ci fosse una buona protezione. I risultati negativi hanno portato il governo sudafricano ad abbandonare il suo piano di somministrare un milione di dosi di vaccini AstraZeneca agli operatori sanitari. La scorsa settimana, il governo ha invece iniziato a somministrare i vaccini di Johnson & Johnson e finora ne ha somministrati più di 32mila.

I documenti appena rilasciati, che includono la prima analisi tecnica della Fda della sperimentazione clinica di 45mila persone dell'azienda, hanno presentato prove che il vaccino era sicuro, con effetti collaterali notevolmente più lievi rispetto ai vaccini Pfizer e Moderna e senza segnalazioni di gravi reazioni allergiche come l'anafilassi.

Sebbene diversi vaccini possano proteggere le persone dall'ammalarsi di Covid-19, non è chiaro se le dosi iniettate possano anche impedire alle persone di essere infettate e di trasmettere il virus ad altri, portando a un dibattito su quanto velocemente la società possa tornare alla normalità dopo l'inizio delle vaccinazioni. Lo studio di Moderna ha trovato alcuni indizi che le persone vaccinate avevano meno probabilità di sviluppare un'infezione senza sintomi. E AstraZeneca ha scoperto che il suo vaccino riduceva le infezioni asintomatiche di circa la metà.

Johnson & Johnson ha cercato infezioni asintomatiche controllando gli anticorpi contro il coronavirus 71 giorni dopo che i volontari avevano ricevuto un vaccino o un placebo. Le nuove analisi stimano che il vaccino abbia un tasso di efficacia del 74% contro le infezioni asintomatiche. Ma quel calcolo si è basato su un numero relativamente piccolo di volontari e la Fda ha osservato che «C'è incertezza sull'interpretazione di questi dati e al momento non è possibile trarre conclusioni definitive». «Penso che si aggiungerà alla crescente evidenza che i vaccini prevengono davvero le infezioni così come le malattie», ha detto il dottor Barouch.

