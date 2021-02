Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 14 febbraio: i dati alle 17. Leggero calo in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 24 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre sale la preoccupazione per le varianti del Covid in Italia, soprattutto quella inglese, i numeri sui contagi degli ultimi giorni hanno visto un lieve incremento rispetto alla settimana precedente, pur con un calo di decessi. Ieri i nuovi positivi sono stati oltre 13mila, con 356 morti ma con un numero di tamponi superiore ai 300mila.

Leggi anche > Speranza: «Non ci sono le condizioni per abbassare le misure»

Dai singoli bollettini Covid regionali di oggi emergono i primi dati. In Veneto i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 895, con 21 morti e un calo di ricoveri, ha fatto sapere in conferenza stampa il governatore Luca Zaia. In Toscana i nuovi positivi sono invece 857 con 17 decessi, mentre in Puglia si registrano 991 casi con 24 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

