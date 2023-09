Ubriaca alla guida, uccide la sposa nel giorno del suo matrimonio. Il giudice: «Resta in carcere, è una donna pericolosa»

Si è messa alla guida ubriaca: e ha ucciso una sposa nel giorno del suo matrimonio. Una tragedia nella tragedia. La donna è stata accusata di aver acusato «un incidente mortale per guida in stato di ebbrezza» ed è stata così incriminata per quattro reati. Succede nella Carolina del Sud. Il giudice ha stabilito che Jamie Lee Komoroski ha ucciso la neosposa Samantha Miller, 34 anni, con la sua auto. L'accusa: gravi lesioni personali e omicidio sconsiderato.

Komoroski, 25 anni, è apparsa in tribunale, scoppiando in lacrime quando un giudice ha negato la sua richiesta di cauzione dopo aver stabilito che era a rischio di fuga perché «pericolosa»​. Le accuse derivano da un incidente del 28 aprile a Folly Beach, quando morì la sposa Samantha Miller e rimasero ferite gravemente altre tre persone. Le autorità hanno affermato che Komoroski era «estremamente ubriaca e stava andando troppo forte» quando la sua Toyota ha sbattutto sul retro di un carrello da golf che trasportava la sposa, il suo fresco marito, Aric Hutchinson, e due invitati al matrimonio.

‘Drunk driver’ Jamie Komoroski indicted for crash that killed bride on wedding day https://t.co/NWJVUEge7b pic.twitter.com/hbzgAcOmxz — New York Post (@nypost) September 22, 2023

Il livello di alcol nel sangue della guidatrice era superiore a tre volte il limite legale.

Gli avvocati difensori di Komoroski avevano precedentemente chiesto il suo rilascio dietro cauzione di 100.000 dollari, a condizione che entrasse in un programma di riabilitazione per abuso di sostanze, sostenendo che non rappresentava né un pericolo per la comunità né un rischio di fuga. Hanno anche citato la mancanza di precedenti penali di Komoroski e il forte sostegno della famiglia. Il giudice però l'ha lasciata in carcere.