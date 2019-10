Incidono il loro nome sulla Torre di Pisa, arrestati «Ma perchè è un reato?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dueamericani sono statiper aver inciso i lorosul marmo della. I due, colti sul fatto dai carabinieri, hanno cercato di giustificarsi dicendo che non pensavano fosse un reato poiché avevano visto anche altre scritte sulla celebre torre.Il giudice ha deciso di scarcerarli dopo l'interrogatorio ritenendo che non ci fossero gli estremi per il carcere.Non è il primo atto vandalico verso i monumenti del nostro Paese. Il più danneggiato dall'incoscienza dei turisti resta il Colosseo, con già sei casi di inciviltà registrati nel 2019. Tra i bersagli preferiti dai vandali anche le fontane, prese di mira sopratturro durante l'estate.