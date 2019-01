Trova e consegna portafogli con 35mila euro alla cassiera del market

Una 50 enne brianzola ha trovato e restituito un portafogli con dentro 35 mila euro, ieri a Monza. La donna, dopo averlo trovato in un supermercato, lo ha consegnato ad una cassiera, la quale ha telefonato al 112. Rintracciato dalla Polizia di Stato di Monza dopo poche ore, il proprietario, un piccolo imprenditore monzese, era convinto gli fosse stato rubato mentre faceva la spesa.



Piangendo dalla gioia, ha riferito agli agenti che il denaro era parte dei risparmi di una vita, prelevati poiché essendosi trasferito da pochi giorni in una villetta isolata priva di sistemi di allarme, aveva paura a lasciarli in casa.

