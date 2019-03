False fatture per 10 milioni Confiscati immobili per 600 mila euro a padre e figlia

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guardia di finanza bassanese di via Maello ha eseguito a(Tv) laper un valore didi un appartamento e di una quota parte di una villa di pregio, immobili riconducibili rispettivamente alla, già amministratori di una S.p.a. ad(Tv).Il sequestro è scaturito da una complessa indagine delle fiamme gialle, coordinata dalle procure della Repubblica di Bassano del Grappa e Treviso e conclusa con una sentenza della, che ha portato alla luce un articolato sistema fraudolento imperniato sull’emissione eper un importo complessivo di, con ilNelle prime fasi dell’indagine furono eseguite 5 ordinanze di arresti domiciliari con 28 persone denunciate e sottoposte a sequestro preventivo di somme di denaro e immobili, tra cui quelli sottoposti a confisca, per un valore pari a circa 4 milioni e mezzo di euro. Nella lunga indagine emerse un complesso meccanismo d’evasione fiscale fondato sull’esistenza di diverse cartiere per generare in modo fraudolento e solo cartolarmente movimentazioni di beni e servizi con emissione di fatture per operazioni inesistenti.Nei, la S.p.a. trevigiana ha annotato, emesse da cartiere riconducibili al bassanese G.S., per un importo complessivo pari a circa 5 milioni, con indebita detrazione di Iva per 850 mila euro. Per tale ragione gli amministratori della società di Altivole furono denunciati e nel marzo 2016 condannati dal tribunale di Treviso alla pena di, con confisca degli immobili di Caerano, sequestrati nel corso delle indagini preliminari. Nel maggio 2017 la Corte d’Appello di Venezia ridusse la pena a 1 anno e 6 mesi di reclusione, confermando la confisca dei beni. La Suprema Corte di Cassazione, da ultimo, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati dai due imputati L.V. e A.V. ha confermato la sentenza d’appello, disponendo la confisca per un valore di circa 600 mila euro di un appartamento e di una quota parte di una villa di pregio a Caerano.