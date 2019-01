Salgono in treno per andare in Austria e lasciano a terra il figlio di 7 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Salgono in. La disavventura è successa ad alcuni turisti che hanno preso il treno per rientrare in Austria dopo aver fatto visita ad alcuni parenti a Treviso. Sono quindi saliti sul treno e mentre scambiavano gli ultimi saluti con i parenti e sistemavano i bagagli, il treno, che era arrivato con qualche minuto di ritardo ed ha fatto una sosta più breve, ha improvvisamente chiuso le porte. Il treno è così ripartito con gli accompagnatori a bordo e lasciando a terra un bambino di 7 anni. I genitori, a bordo del treno hanno subito allertato i poliziotti della Polfer, che hanno assistito e tranquilizzato il minore sino all’ arrivo dei genitori. Gli stessi, infatti, sono poi scesi a Conegliano e sono saliti su un treno di ritorno a Treviso. I genitori, felici di poter riabbracciare il proprio figlio, hanno ringraziato i poliziotti per aver rincuorato il piccolo.