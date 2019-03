Muore a 43 anni dopo un trapianto di capelli «Reazione allergica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 43 anni è morto in India dopo un trapianto di capelli causato, secondo il "Times of India", da una «reazione allergica».è deceduto durante l'intervento in una clinica di Mumbai. Secondo le fonti che arrivano dall'India, l'operazione è durata 12 ore. Il motivo sta nella richiesta dell'uomo di voler 9000 innesti in una seduta soltanto. Una quantità 3 volte superiore rispetto a quella consigliata. Non è ancora chiaro però se il dermatolo, il dottor, abbia accettato la richiesta del paziente. Quest'ultimo non aveva avvertio i familiari del trapianto al cuoio capelluto avvenuto giovedì scorso.Choudhary ha cominciato ad accusare problemi intorno alle 2:30 del mattino di venerdì, dolori al collo che hanno spinto il dottor Halwai a prescrivere antidolorifici e antibiotici. Il paziente è stato poi dimesso ma poi si è sentito nuovamente male. Un amico lo ha portato all'dove purtroppo è deceduto. La causa della morte non è stata ancora comunicata ma, sempre le fonti indiane, parlano di una serie di reazioni allergiche letali.