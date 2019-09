Si barrica in casa con il figlio di 6 anni e minaccia il suicidio

Non si conoscono le ragioni del comportamento dell'uomo. Stamani la moglie è stata chiusa dal coniuge sul balcone, per poi essere portata in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con autoscala e materassino. L'uomo avrebbe manifestato propositi suicidi.

Un uomo si èdi Nizza Monferrato, nell'Astigiano, in Piemonte, con ildi sei anni e. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale con un negoziatore specializzato e alcune squadre operative di supporto da Torino. L'uomo non è armato e, al momento, non si conoscono le ragioni che lo hanno spinto ad un'azione di questo tipo. In mattinata aveva già chiuso sul balcone la moglie, poi portata in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con autoscala e materassino.