Texas, il corpo di Heather Schwab trovato nel freezer del compagno, era scomparsa da mesi. Lui: «Non sapevo dove buttarlo»

Il corpo di una donna, scomparsa da mesi, è stato ritrovato nel frigorifero del suo fidanzato, in forte stato di decomposizione in un caso che ha scioccato la comunità. È successo nella cittadina di McKinney, capoluogo della contea di Collin, in Texas: secondo quanto riferiscono i media americani.

Chi è la vittima

Tammara, la madre di Heather Schwab, si era rivolta alla polizia a giugno per comunicare che la figlia non dava notizie da mesi e che aveva una relazione violenta con il fidanzato, Chad Christopher Stevens. Il caso è rimasto irrisolto fino al 3 novembre, quando Tammara è tornata alla polizia per dire che l'ex moglie di Stevens e sua figlia avevano informazioni chiave sulla scomparsa: a quanto pare aveva detto loro che Heather era morta e sepolta nel suo giardino.

La macabra scoperta

Tre giorni fa, la polizia di McKinney ha ottenuto un mandato di perquisizione per l'abitazione di Stevens, all'interno del quale ha trovato un frigorifero nella cucina coperto da «abbondanti» quantità di involucri di plastica.