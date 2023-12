Terremoto a Spoleto, 17 scosse di fila nella notte (30 in un giorno). La più forte magnitudo 3. Il sindaco chiude le scuole oggi 7 dicembre 2023

Terremoto in Umbria, 17 scosse di fila a Spoleto tra l'1.44 e le 5.47. Impressionante sciame sismico localizzato nella cittadina in provincia di Arezzo. La scossa più forte, di magnitudo 3.0, alle 3.23. La più bassa di 2.0 alle 3.58.

Chiuse le scuole

Le scosse erano partite alle ore 14.00 di mercoledì 6 dicembre: in totale oltre 30 scosse di terremoto. Per questo il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha disposto, per la giornata di giovedì oggi 7 dicembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e in genere le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) ed i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti. L’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole è in fase di predisposizione e a breve verrà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Spoleto.