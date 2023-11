Terremoto L'Aquila di 3.7, due scosse a distanza di pochi secondi avvertite anche a Teramo. Paura dei residenti: «Non ne possiamo più»

Doppia scossa di Terremoto a L'Aquila con magnitudo di 3.6 e 3.7. La terra ha tremato prima alle 17.52 a 3 chilometri a sud-ovest del capoluogo abruzzese a una profondità di 13 chilometri, poi alle 17.53 con magnitudo di 3.7 a 3 chilometri a nord-est di Lucoli (AQ) a 10 chilometri di profondità.

L'epicentro delle due scosse

La prima scossa è stata registrata alle 17.52 con epicentro nell'area di Poggio di Roio, frazione dell'Aquila. La magnitudo registrata è 3.6 con profondità di 13 km. L'evento sismico è stato subito seguito da un altro evento di magnitudo 3.7 nella zona di Lucoli (comune alle porte del capoluogo), rilevato dalla rete Ingv il minuto successivo con profondità 10 chilometri. Nelle periferie e nelle frazioni ovest del capoluogo alcune persone sono uscite per strada, ma i due terremoti sono stati avvertiti distintamente anche nella zona est e nel centro storico.

La paura dei residenti: «Si sono sentite, non ne possiamo più»

Tantissima la paura dei residenti. «Due scosse di terremoto una dietro l'altra. È un quarto d'ora che ho la tremarella e la tachicardia, non ne posso più», ha scritto un'utente sui social. Il sisma è stato avvertito in città e molte persone si sono riversate per strada.

Hanno fatto due scosse di terremoto una dietro l’altra è un quarto d’ora che ho la tremarella e la tachicardia non ne posso più — ☕️feds ★ x esaurimento (@soansiosaa) November 22, 2023

Mamma mia che botto forte, ogni volta un incubo… #Terremoto — Nicola🇵🇸 (@Nicola6140) November 22, 2023

Al momento non è stato registrato alcun danno a cose o persone. «Ogni volta è un incubo», scrivono su X gli abitanti dell'Aquila. «Sono nervosissima, avevo quasi dimenticato le scosse di terremoto, appena avvertite nitidamente due, con lo stesso epicentro del 2009, non ci crediamo», si legge.