Terremoto a Napoli e Campi Flegrei oggi: «Sciame con oltre 50 scosse, a luglio aumentata la velocità del bradisismo»

«C'è uno sciame sismico in atto nei Campi Flegrei iniziato alle ore 1,57 di questa notte dove abbiamo registrato, finora, in totale oltre 50 eventi sismici con magnitudo superiore a zero - ha dichiarato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano -. I terremoti più forti sono stati due, il primo di magnitudo 3.1 alle ore 6,09 e il secondo di magnitudo 3.3 alle ore 6,18 entrambi con epicentro nella zona di Solfatara Pisciarelli. In totale sono stati ben quattro gli eventi con magnitudo tra i 2 e i 3 gradi, mentre, il resto tutti di bassissima magnitudo. L'epicentro dello sciame lo abbiamo localizzato tra la zona della Solfatara e un po' più giù verso il monte Olibano nei pressi dell'Accademia Aeronautica».

L'evento tellurico più forte da quando nel 2005 è cominciata la crisi bradisismica nell'area flegrea resta ad oggi quello del 19 marzo 2022 che registrò una magnitudo di 3.6 della scala Ritcher.

«Stiamo monitorando la situazione continuamente e a parte l'intensificarsi della sismicità non abbiamo registrato la variazione degli altri parametri - continua Di Vito -.

Dopo che a maggio e fino a tutto giugno la velocità di sollevamento del bradisismo, nella zona del Rione Terra, si era attestata sui 10 millimetri al mese, in un periodo tra l'altro dove la sismicità è stata davvero bassissima. Da metà luglio abbiamo registrato che il valore è aumentato ed è ritornato alla velocità di 15 millimetri al mese».

Il sollevamento registrato alla stazione del Rione Terra ad oggi è di circa 106.5 cm a partire da gennaio 2011, di cui circa 22.5 cm da gennaio 2022.