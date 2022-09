Terremoto a Genova, forte scossa avvertita nel pomeriggio: magnitudo 4.4, cosa sta succedendo

Terremoto a Genova, forte scossa magnitudo tra 3.9 e 4.4 avvertita in numerose zone della città: da Sampierdarena a Recco e Camogli. La terra ha tremato anche in altri comuni della Liguria in provincia di Genova. L'epicentro a Bargagli, pochi chilometri dal capoluogo ligure ad un profondità di 10,1 km. In centro città molte persone hanno lasciato gli uffici e si sono riversate in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Il movimento tellurico è stato avvertito alle 15,39. Più prolungato nella zona del levante ligure.

La scossa a Genova proprio nel giorno in cui è stato inaugurato il Salone Nautico, l'evento più importante dell'anno in città e che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo.

A segnalare la forte scossa anche il comico e presentatore tv, Luca Bizzzarri che su twitter scrive: "Che botta"