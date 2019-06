Terremoto in Carnia nuova scossa all'alba 3,5 avvertita fino in Austria

Ieri la scossa più forte era stata di magnitudo 4.0. Quattro repliche. Altre quattro scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 1.5 erano state registrate dalla Rete Sismometrica del Fvg, nella mezzora successiva alla prima, registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, alle ore 15.57.

L'istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 3.5 con epicentro Tolmezzo (Udine) alle 6.12 di stamattina 15 giugno. Il terremoto ha avuto. Anche questa scossa, come quella di ieri , è stata avvertita in un'area molto ampia, a Udine, in comuni dell'Alto Friuli come Tarvisio e persino in Austria. I centri più vicini all'epicentro sono Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Lauco. La stessa zona della scossa di ieri, che era stata più violenta ma con epicentro più profondo, 4,7 chilometri.Lo aveva reso noto la Protezione civile Fvg. La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa di Palmanova, avevano risposto a una ventina di richieste di informazioni ma non erano state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose.I Vigili del Fuoco avevano eseguito una verifica tecnica presso l'ospedale di Tolmezzo e precauzionalmente era stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea pontebbana nel tratto compreso tra Tarcento e Pontebba. La Sala operativa regionale, non ha inoltre ricevuto informazioni di danni da parte dei Comuni e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone.