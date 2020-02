Scoperta un nuovo baby pianeta: è a 330 anni luce dalla Terra

pianeta gigante per bambini " a soli 330 anni luce dalla Terra . Camaleonte, a 330 anni luce dal nostro 2MASS 1155-7919 b , si chiama così il baby esopianeta gigante che gli scienziati del Rochester Institute of Technology (Rit) hanno scoperto nella costellazione del, a 330 anni luce dal nostro Sistema solare , una distanza che ne fa il più vicino giovane esopianeta gigante finora conosciuto.



Conosciuto come 2MASS 1155-7919 b, l'esopianeta ha una massa appena 10 volte più grande di Giove , il più grande pianeta del Sistema Solare. Orbita attorno a una stella che ha 5 milioni di anni a 600 volte la distanza dalla Terra attorno al Sole, hanno detto i ricercatori in uno studio pubblicato sulla rivista Research Notes della American Astronomical Society . "L'oggetto debole e freddo che abbiamo trovato è molto giovane e solo 10 volte la massa di Giove, il che significa che probabilmente stiamo guardando un pianeta infantile, forse ancora nel mezzo della formazione", ha detto l'autore principale dello studio, Annie Dickson-Vandervelde , in una dichiarazione .



Un anno luce, che misura la distanza nello spazio, equivale a circa 6 trilioni di miglia. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire come pianeti come 2MASS 1155-7919 b abbiano orbite così ampie attorno alle loro stelle, hanno aggiunto gli astronomi.

