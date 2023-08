«Non abbiamo mai assistito a nulla di simile». La tempesta Betty ha lasciato una scia di distruzione nel sud dell'Irlanda. Case e attività commerciali allagate e gravi danni alle strade in diverse località, come riportato dalla stampa locale. L’Osservatorio Valentia (appartenente al servizio meteorologico del posto) ha raccolto il numero di precipitazioni più alto mai registrato in un’ora: in 60 minuti sono caduti 36,2 mm di pioggia. E nel weekend la forza dell'evento atmosferico potrebbe abbattersi sull'Italia. Le temperature potrebbero perdere, rispetto a questi giorni, anche 12-15°C. Perché si verifica? Da domenica l'anticiclone proveniente dall'Africa perderà improvvisamente forza e l'ingresso e lo scontro con l'aria più fresca del ciclone dal Nord Europa creerà le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali e grandinate. Sul punto fa chiarezza Edoardo Ferrara, meteorologo caporedattore di 3bmeteo.

Rischio eventi estremi?

L'arrivo di un vortice ciclonico sarà responsabile di rovesci e temporali anche forti. Un vortice di matrice nord atlantica.

Quando arriva in Italia?

La coda della perturbazione associata raggiungerà il Nord Italia nel weekend, portando forti temporali, specie domenica.

New hourly rainfall record for Valentia. 36.2mm in 1 hour during Storm Betty. Kilkenny's greatest hourly total was 37.9mm back 17/07/1983. https://t.co/BOsIWH0nie — Kilkenny Weather (@kilkennyweather) August 22, 2023

Quali temperature?

Da domenica calo termico al Nord, con smorzamento della canicola. Probabilmente tra lunedì e matrtedì anche al Centrosud (ma è da confermare). Mentre fino a sabato (compreso) gran caldo per tutti.