Alessio muore a 15 anni di leucemia: era una giovane promessa del calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aveva 15 anni appena compiuti e un futuro da calciatore. E' morto dopo due anni di lotta contro una grave forma di leucemia. Come racconta, Alessio aveva perso la madre a soli nove anni e insieme al fratello gemello Angelo viveva in una casa famiglia. Aveva iniziato a giocare a calcio nelladi, una squadra che aggrega oltre 80 ragazzi e si allena nel campetto all'interno dell'Istituto Maria Immacolata.«È diventato un grande progetto di recupero dei ragazzi di strada – spiega Sgobba – e siamo riusciti a formare anche un gruppo di catechismo nella nostra parrocchia di Sant'Antonio, dove insieme per anni siamo arrivati addirittura a prendere i sacramenti fino alla cresima. Alessio era un bambino dolce, che sorrideva alla vita, nonostante le tante difficoltà. Un giorno in allenamento vidi che aveva un gonfiore al collo e lui mi disse che era una puntura di zanzara. Purtroppo, però, non era così, era il sintomo della malattia».Alessio era un bravo attaccante e segnava 30 gol all'anno. Tifosissimo del Milan, dopo l'inizio della malattia aveva fatto avanti e indietro tra Roma e ospedale Santissima Annunziata di Taranto