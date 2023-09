Sylvester Stallone da Papa Francesco, Rocky Balboa in udienza privata con tutta la famiglia

Sylvester Stallone, una delle star più amate di Hollywood, è stato ricevuto stamattina da Papa Francesco per un'udienza privata. Per l'attore, famoso a livello planetario per aver interpretato film cult come Rocky e Rambo, si tratta di un ritorno in Vaticano: lo scorso anno aveva visitato la Cappella Sistina in un tour privato.

Il viaggio in Italia

In questi giorni Stallone si trova in vacanza in Italia insieme al fratello musicista Franck, alla moglie Jennifer e alle tre figlie. La tappa in Città del Vaticano arriva dopo quella a Gioia del Colle, dove i fratelli Stallone hanno ricevuto la cittadinanza onoraria: è dal piccolo comune in provincia di Bari che il loro nonno partì da emigrante per gli Stati Uniti.