Papa Francesco su Padre Georg: «Da lui mancanza di umanità. Alcuni cardinali volevano processarmi, Ratzinger mi difese»

Padre Georg ha mostrato «mancanza di nobiltà e umanità». Lo denuncia Papa Francesco nel libro-intervista 'Papa Francisco. El sucesor' (edizioni Planeta), con il giornalista Javier Martinez-Brocal, in uscita in Spagna, parlando del comportamento dell'allora segretario di Ratzinger, mons. Ganswein, che pubblicò il suo libro, con la sua versione dei fatti , nel giorno dei funerali di Benedetto XVI. «Mi ha provocato un grande dolore: che il giorno del funerale venga pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste».

Il funerale di Benedetto gestito da Padre Georg

Bergoglio spiega che il funerale di Benedetto XVI - che a detta di alcuni fu sottotono -fu gestito in pieno da monsignor Gaenswein. Bergoglio, nel libro uscito in versione spagnola, spiega che sulle questioni più spinose, il Papa emerito lo ha sempre sostenuto e difeso: «Ho avuto un colloquio molto bello con lui quando alcuni cardinali sono andati a incontrarlo sorpresi dalle mie parole sul matrimonio, e lui è stato chiarissimo con loro. Un giorno si sono presentati a casa sua per farmi praticamente un processo e mi hanno accusato davanti a lui di promuovere il matrimonio omosessuale. Benedetto non si è agitato perché sapeva perfettamente quello che io penso. Li ha ascoltati tutti, uno ad uno, li ha calmati e ha spiegato loro tutto. È stata una volta che ho detto che, siccome il matrimonio è un sacramento, non può essere amministrato a coppie omosessuali, ma in qualche modo bisognava dare qualche garanzia o protezione civile alla situazione di queste persone. Dissi che in Francia esiste la formula delle 'unioni civili', che a prima vista può essere una buona opzione, perché non si limita al matrimonio. Per esempio - pensavo - si possono accogliere tre anziane pensionate che hanno bisogno di condividere servizi sanitari, eredità, abitazione, eccetera. Intendevo dire che mi sembrava una soluzione interessante. Alcuni sono andati a dire a Benedetto che io stavo dicendo eresie. Lui li ha ascoltati e con molta elevatezza li ha aiutati a distinguere le cose… Ha detto loro: 'Questa non è un`eresia'. Come mi ha difeso!… Sempre mi ha difeso».

Il rapporto con Ratzinger

Bergoglio racconta che Ratzinger gli ha sempre dato piena libertà: «Non è mai stato coinvolto.