Superenalotto, colpo grosso: centrato un 5+1 da 398 mila euro al bar Intercafé di Milano

Superenalotto, non conosce sosta la caccia alla sestina vincente. Come abbiamo scritto in apertura, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno, oggi venerdì 3 novembre 2023 c'erano in palio con il jackpot 80 milioni milioni di euro per il 6. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2020, 2021, 2022 e 2023.

Un 5+1 da 400mila euro, ecco dove

Nessun "6" nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 79,7 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 3 novembre, riporta Agipronews, centrato un "5+1" da 398.024,95 realizzato a Milano presso il bar Inter Cafè situato in viale Tunisia 25.

Centrati anche sei punti "5", con i fortunati vincitori che si portano a casa 21.432,12 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

Combinazione Vincente 76 68 84 52 87 64

Numero Jolly 14

Numero SuperStar 6