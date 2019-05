Si lancia nel vuoto dal ponte: volo di 100 metri, morta una donna di 56 anni

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGOquesta mattina dal, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), tristemente noto come il "luogo dei suicidi". Unadi cui al momento non sono state fornite le generalità per le necessità di avvertire i familiari, si è lanciata nel vuoto, sfracellandosi nel greto del torrente della Valdassa, dopo un, attorno alle 9.30, sono stati alcuni automobilisti che hanno notato un'utilitaria, ferma nei pressi della balaustra senza nessuna persona a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago, a cui si sono poi aggiunti i carabinieri forestali, che sono scesi per ricomporre il corpo, poi recuperata dall'alto con l'autoscala proveniente da Vicenza. Sul luogo della disgrazia anche la polizia locale di Roana per regolare il traffico.Indagini in corso da parte dei militari che non avrebbero trovato nessun scritto in auto.