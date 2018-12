Donna precipita con il parapendio e finisce tra gli alberi: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCO -oggi pomeriggio sull'Altopiano di Asiago, per un, precipitato poco sotto il decollo di Rubbio, nel comune di Conco. Appena alzatasi in volo infatti, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento, la vela si è chiusa e la pilota ha velocemente perso quota, precipitando in uno spiazzo tra gli alberi a un chilometro circa di distanza.Una volta geolocalizzata grazie alle coordinate fornite dal compagno accorso sul posto, la donna è stata raggiunta da quattro volontari del Soccorso alpino di Asiago e dal personale medico dell'ambulanza e dell'elicottero di Treviso Emergenza atterrato nelle vicinanze. Prestatele le prime cure, l'infortunata, con probabili fratture alle gambe, è stata imbarellata e trasportata per circa 200 metri fino alla strada, dove è stata caricata nell'ambulanza. Da lì è stata poi accompagnata con l'elisoccorso partito in direzione dell'ospedale di Vicenza: