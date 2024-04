Stupro di gruppo, ragazzina di 13 anni muore dopo 20 giorni di agonia: tre sospettati (li aveva conosciuti sui social)

RANTIGNY - Vittima di uno stupro di gruppo, muore a 13 anni dopo tre settimane di agonia. L'orrore stavolta arriva da Rantigny, una cittadina del nord della Francia. Shanon, questo il nome della ragazzina, era stata ricoverata lo scorso 6 marzo in condizioni gravissime ed è morta il 27 marzo, dopo diversi giorni di coma nei quali non è riuscita a riprendersi dalle gravissime ferite che aveva riportato.

Stuprata, Shanon muore a 13 anni

All'origine dell'episodio che ha sconvolto la Francia, secondo gli investigatori, ci sarebbero ancora una volta i social network.

Il presunto autore dello stupro, un giovane di 19 anni, avrebbe infatti agito con la complicità di un amico di 18 anni e di un minorenne. «Il presunto stupratore è stato detenuto in custodia cautelare. I suoi due co-incriminati, sospettati di astensione volontaria per impedire un reato, sono stati lasciati in libertà, con un adulto posto sotto controllo giudiziario e un minore posto sotto misura educativa giudiziaria provvisoria».

«Nessuno ha precedenti penali. Rimangono presunti innocenti», conferma il pubblico ministero. La Francia è ancora sotto choc per questa tragedia.