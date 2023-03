Sparatoria Nashville, ragazza con due fucili d'assalto e una pistola fa strage in una scuola cristiana. Almeno sei morti

È di almeno cinque il bilancio dei morti della sparatoria in una scuola di Nashville, Tennessee. Tre adulti e tre bambini. Tra le vittime ci sarebbe anche l'aggressore, riportano i media americani. E si tratterebbe di una ragazza. La sparatoria è avvenuta presso la Covenant School, dove il dipartimento di polizia metropolitano di Nashville ha dichiarato in un tweet che il sospetto era morto, ma non ha specificato esattamente cosa abbia portato alla morte. Non ha specificato se il sospetto fosse maschio o femmina.

La Covenant School, fondata nel 2001, è un ministero della Covenant Presbyterian Church di Nashville con circa 200 studenti, secondo il sito web della scuola. La scuola serve la scuola materna fino alla sesta elementare e ha tenuto un programma di formazione per tiratori attivi nel 2022, ha riferito WTVF-TV.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023