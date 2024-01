Stati Uniti, sparatoria in un liceo dello Iowa: un morto e diversi feriti

Ancora terrore negli Stati Uniti. Una sparatoria si è verificata in una scuola superiore di Perry, nello Iowa, a nordovest della capitale Des Moines. Lo rende noto la polizia spiegando che l'aggressore è ancora attivo e si tratta di una situazione in evoluzione. I media locali parlano, al momento, di un morto e diversi feriti. Le forze di sicurezza sono sul luogo in gran numero.

La sparatoria si è verificata nel primo giorno di ritorno in classe dopo le vacanze invernali per i 1.785 studenti della Perry High School. Sul posto ci sono almeno cinque ambulanze, diverse unità di polizia, elicotteri di elisoccorso e vigili del fuoco. L'ufficio dello sceriffo della contea di Dallas ha confermato che è in corso un'indagine sulla sparatoria, ma ha precisato che al momento non sono disponibili altre informazioni.

