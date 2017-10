Carne dell'hamburger cruda, modella 20enne sta male e pubblica foto su Snapchat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una modella di venti anni ha denunciato, sui social, di essersi sentita male per tre giorni dopo aver mangiato un hamburger di pollo ordinato a domicilio. La foto, pubblicata su Snapchat, è stata subito molto commentata.Mairead O'Neill, che vive a Belfast (Irlanda del Nord), ha infatti raccontato, dopo la vicenda, cosa è accaduto quando ha ordinato un pasto da un ristorante della sua città, il 'Little Cesar Home Made Pasta & Pizza'. Ne parla anche il Mirror : dopo i primi morsi, la ragazza aveva notato uno strano sapore e una strana consistenza nell'hamburger di pollo, per poi notare che quella carne era praticamente cruda.«Ho vomitato dopo neanche venti minuti, ma sono stata male per tutti i tre giorni successivi» - ha dichiarato la ragazza - «Non sono riuscita neanche ad uscire di casa per andare a lavorare, per questo ho segnalato l'accaduto alle autorità». Nel frattempo, Mairead è stata contattata dai responsabili di Just Eat, la piattaforma attraverso la quale aveva ordinato il suo pasto. Dal ristorante incriminato, invece, non sono giunti commenti di alcun tipo.